En tournée cet été dans le Brabant wallon : quand Jacques Legrand se prend pour Jacques Brel

"Monsieur Legrand est un homme âgé qui entend des voix et a été interné car il se prend pour Jacques Brel… Alex Houtart, alias Alexonor, talentueux pianiste et interprète du répertoire de Brel depuis 15 ans, m’a inspiré ce spectacle. C’est très difficile d’être à la fois au piano et de chanter Brel, il faut une grande dextérité car les arrangements sont complexes. Mais lui, il le fait. Il n’imite pas Brel, il interprète ses chansons et il s’accompagne de son piano."

Pour écrire le spectacle, Cédric Monnoye s’est largement inspiré des nombreux documents et interviews dont on dispose sur Jacques Brel.

"J’ai proposé à Alex de revenir sur le parcours de Brel, ses opinions, ses combats, tous les sujets qu’il abordait dans ses chansons, parfois engagées et toujours actuelles. Je me suis bercé de ses interviews, et j’ai un peu repris ses propos, car mon idée était d’entrer dans le Brel intime, de faire découvrir ou rappeler des choses sur lui. Il était d’une modernité incroyable."

Pas que les grands succès

Durant 1 heure 20, Alex Houtart et son piano emmèneront le public en voyage à travers le répertoire de Brel. "On rit beaucoup, on se questionne, et on parle de la vie, de la mort, de la bourgeoisie, des flamingants, de la religion, etc., poursuit Cédric Monnoye. Cependant, il est impossible de reprendre toutes les chansons de Brel. On abordera environ 25 titres…" Parmi ceux-ci: Les bonbons, Amsterdam, Ces Gens-là, Les Bourgeois, Quand on a que l’amour, Le Diable, L’Enfance, Rosa, Au suivant, Ne me quitte pas. "Pour permettre à ceux qui sont moins fans, il y aura aussi des titres moins connus. Et puis, deux pots-pourris, l’une sur le thème des femmes et l’autre sur celui des voyages."

La tournée de M. Jacques Legrand passera par Braine-l’Alleud (château de Bois-Seigneur-Isaac, 24 juin), Lasne (parc communal, 27 juin) et Walhain (les Trois Fontaines, Nil-Saint-Vincent, 4 août).

"On utilisera la caravane aux chansons comme petite scène. C’est comme un petit théâtre en plein air de 200 places, un concept que nous avons développé au temps du Covid. Mais nous nous installerons dans des lieux assez tranquilles, pas sur les places publiques habituelles."

