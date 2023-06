L’académie de musique de Braine-l’Alleud fête ses 50 ans : “l’Académie est un joyau pour la communauté et la commune”

Le 1er octobre 1972, l’école de musique de Braine-l’Alleud naissait sous la direction de Yolande Uyttenhove, diplômée d’un premier prix de fugue (composition musicale) au Conservatoire Royal de Bruxelles. Lors de la première rentrée, le 1er janvier 1973, 106 élèves étaient inscrits aux cours de solfège. En 50 ans, les choses ont bien changé, l’école à déménager plusieurs fois avant de devenir une académie à part entière avant de s’installer au 49 de la rue du château en 2012, juste à côté de l’école des Arts inaugurée en 2002, sur un ancien site industriel. Au total, l’académie peut compter sur 17 classes et aujourd’hui près de “1 000 élèves tant pour la musique et le théâtre. Cela fait 200 à 250 élèves qui passent par jours” se réjouit le directeur de l’académie, Jean-Pascal Hinnekens, avant d’ajouter “avoir autant d’académies en communauté française, avec autant d’élèves, je pense que c’est unique au monde”. Et le plus étonnant, en 50 ans d’histoire, l’académie de Braine-l’Alleud n’a connu que… trois directeurs. D’abord Yolande Uyttenhove, dont l’établissement fut renommé en son honneur suite à son décès en 2000, son fils Thierry De Macq et finalement Jean-Pascal Hinnekens depuis cinq ans, ancien élève de l’académie : “Il m’arrive d’engager des anciens élèves de l’académie comme professeurs, c’est un peu une boucle”. L’échevine de la Culture, Chantal Vermissen considère l’académie comme “un joyau pour la communauté et la commune”. Elle plaisante également sur la longévité des directeurs, preuve de la qualité de l’académie : “C’est autre chose que les échevins de la Culture”.