1300 élèves de 11 écoles différentes : Braine-l’Alleud organise son aquathlon interscolaire, une première en Wallonie

Ce premier aquathlon de la commune s’inscrit peu dans une logique de compétition : “l’objectif ici est de faire découvrir un sport complet” annonce l’échevin en plus d’encourager la participation des jeunes à des activités sportives et promouvoir un mode de vie sain et actif.

Pour réaliser un tel évènement, Braine-l’Alleud peut compter sur la collaboration étroite avec le Triathlon Team Braine et plus particulièrement avec son président Luis des Solo dont l’expertise et l’énergie sont des atouts précieux.

La piscine remise à l’honneur

L’aquathlon est le deuxième évènement cette saison en lien avec la piscine de Braine-l’Alleud. En effet, la veille, le dimanche 2 juillet, de 10h à 18h, est organisé une journée portes ouvertes de la piscine “pour que les Brainois puissent découvrir ou redécouvrir la piscine et voir ce qu’il leur plaît” explique Geoffroy Matagne. De nombreuses activités sont proposées tout au long de la journée comme l’aquazumba, initiation au triathlon, etc. et même une structure gonflable dans les premiers couloirs : “c’est important de rendre la piscine attractive et d’u emmener enfants et familles”. Les portes ouvertes de la piscine sont un évènement gratuit tout ce dimanche 2 juillet.