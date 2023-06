Waterloo organise son premier marché artisanal

À lire aussi

De l’aveu de Brian Grillmaier, ce marché artisanal est une idée de longue date, “avant le covid mais avec celui-ci on a dû annuler l’évènement. On avait aussi prévu d’acheter un chapiteau mais on n’a pas reçu les subsides”. Mais le retour du marché de Noël en décembre dernier a réveillé les envies : “une artisane de Waterloo, Julie Becsei, une créatrice de bougies, est venue nous trouver pour reprendre l’organisation de l’évènement”. La jeune confectionneuse a rapidement obtenu le soutien des autorités communales : “J’ai fait plusieurs marchés de Noël dans le Brabant wallon et j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de marché des artisans à Waterloo. En discutant avec la bourgmestre, Florence Reuter, elle m’a dit : Faite !”. Le projet a pris directement Julie aux tripes, bien que ce soit son premier marché : “Je suis ravie d’entreprendre ça. J’en suis tout excitée”.

Cette maman, comédienne, a également travaillé longtemps dans l’horeca avant que le covid ne chamboule sa vie : “il fallait s’occuper donc j’ai commencé par faire des bougies. J’en faisais pour mes proches. J’ai commencé à avoir un franc succès, pour ensuite continuer”. Elle proposera donc ces bougies artisanales avec pas moins de 14 autres artisans le samedi 1er juillet de 10h à 17h.

Pour Brian Grillmaier, l’idée n’était pas de voir trop grand et essayer cette nouvelle formule : “On a dû refuser des exposants mais si cela fonctionne bien, on relance le marché le 30 septembre prochain”. Cette potentielle seconde date sera également liée à une autre, le début de Parcours d’artistes à Waterloo. Autre fait à lier au calendrier est le lancement, il y a quelques semaines, de la prime accordée aux artisans locaux pour les aider à obtenir le label fédéral Artisanat certifié.