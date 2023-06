Au Zawtar, un petit bout du Liban en plein cœur de Waterloo : “j’ai envie de poursuivre une histoire que papa a commencée en 1987”

Mohamed et Wafic se lance dans cette nouvelle aventure familiale : Au Zawtar, le nouveau restaurant libanais à Joli-Bois. ©Layam Robert

Wafic est diplômé en hôtellerie au début des années 80. Au début de sa carrière, il écume tous les palaces de Beyrouth, du temps où le Liban était la Suisse du Moyen-Orient puis il voyage à Dubaï et de nombreux lieux en Orient. En 1987, Wafic est appelé par l’ambassadeur du Liban à Bruxelles pour devenir son cuisinier, et quand on goûte à ces plats : “Vous comprenez pourquoi il m’a fait venir en Belgique” s’amuse-t-il sans douter de ses qualités.

Il lance, en 1997, son premier restaurant à Bruxelles. Un restaurant-snack dont l’aventure se termine en décembre 2022 pour lancer une nouvelle, à Waterloo avec Mohamed. L’objectif est de cette fois proposer un service à table. Mohamed a toujours accompagné son père dans la cuisine. Aujourd’hui, ils créent à deux leur restaurant dans un objectif de transmission : “J’ai envie de poursuivre une histoire que papa a commencée en 1987… et pourquoi pas continuer avec mon propre fils dans 30 ans”.

Au Zawtar, c'est un petit bout de Liban en plein cœur de Waterloo. ©Layam Robert

La cuisine libanaise façon Zawtar

Mohamed a souhaité un menu pas trop large mais varié pour qu’amateurs de viandes et de légumes puissent y trouver leur compte. Bien sûr, on peut trouver l’incontournable houmous. Pour Mohamed, celui de son père est “parfait, 100 %, sans trop de citron, trop peu d’huile, etc.”. On peut compter sur d’autres plats comme la salade de pissenlits, étrange au premier abord mais un incontournable en bouche et “le chouchou du Zawtar”, une aubergine grillée farcie en salade : “ici pas de gaspillage, on réutilise tout. L’aubergine par exemple, il n’y a rien de jeté” dit Mohamed en félicitant les valeurs de son père. Autre valeur, la qualité et la fraîcheur des produits. Au Zawtar tout est fait main, “de A à Z et on travaille avec les maraîchers locaux”.

Houmous, salade de pissenlits et le "chouchou du Zawtar", une salade dans une aubergine grillée sont au menu du restaurant. ©Layam Robert

L’établissement veut aussi repenser la gastronomie proche-orientale comme les célèbres dürüms chawarma (viandes) et halloumi (fromage grillé) déclinés en “roulades au bout des doigts”.

Le restaurant ouvre ses portes dès le 11 juillet. Pour les curieux d’avant l’heure, une inauguration est prévue le samedi 8 juillet entre midi et 15h.