Historique : des restes d’au moins 10 soldats de la bataille de Waterloo découverts à l’examen

Après vérification de quelques points légaux, un rendez-vous fut pris et Bernard Wilkin se rendit chez ce particulier. De retour au Mémorial 1815, jeudi dernier, pour une conférence, le docteur en histoire travaillant aux Archives de l’État à Liège a livré la suite de cette aventure.

Le particulier avait une demande : que ces ossements, une fois analysés, trouvent une sépulture digne. Dans le grenier de cette personne, ces restes étaient placés dans une caisse en carton, les crânes protégés par du papier-bulles. D’après le propriétaire, il s’agissait des restes de deux soldats prussiens, et il y avait aussi divers objets : boutons d’uniforme, lanière de cuir…

Ces restes ont été trouvés à Plancenoit, à proximité de la Lasne, lors de travaux réalisés dans les années 1970. Ils avaient été expédiés en Angleterre pour un projet de musée qui finalement ne vit pas le jour, et avaient aussi été examinés par une université.

Lorsque cette (re) découverte a été rendue publique, une autre personne s’est présentée aux historiens (lire ci-dessous), expliquant qu’elle avait aussi des ossements, mais de soldats anglais. Ils avaient été découverts à l’occasion d’une détection à proximité de la Butte du Lion. Puis un troisième homme a apporté un crâne, “monté” dans le coffre d’une ancienne horloge, et qui lui avait été vendu à Bruxelles comme ayant été trouvé sur le champ de bataille.

Une équipe pluridisciplinaire a été mise sur pied pour se pencher sur ces différents restes. Les spécialistes ont quelques doutes en ce qui concerne le crâne vendu par un brocanteur bruxellois, mais il est analysé comme les autres ossements. Ces examens sont toujours en cours.

La découverte la plus importante depuis au moins un siècle

Les présumés Prussiens, a expliqué jeudi le professeur Philippe Boxho, directeur de l’Institut médico-légal de Liège, ont été confiés à des anthropologues de l’ULB. Un premier examen a permis de déterminer qu’il y avait dans la fameuse boîte quelques os d’animaux – chèvre ou mouton – mais surtout des os d’au moins quatre humains. Leur coloration, influencée par la nature du sol, montre qu’ils n’étaient pas tous enfuis au même endroit.

Les restes des soldats anglais, eux, ont été confiés à l’Institut royal des sciences par l’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP). Et là, on a déterminé qu’il s’agit des restes d’au moins six personnes différentes.

Dix soldats au minimum donc, ce qui fait de cette trouvaille la plus importante depuis au moins un siècle. Au passage, Bernard Wilkin a précisé que celle-ci n’infirme pas sa thèse sur l’utilisation des os pour l’industrie du sucre : de nouveaux éléments semblent au contraire la confirmer.

Les 92 pièces osseuses désormais en possession des scientifiques ont été répertoriées, une analyse dentaire sera réalisée pour déterminer l’âge et une anthropologue de l’ULB, qui fait une thèse actuellement, les exploite. Avec la collaboration du service d’identification des victimes (DVI) de la police, il est prévu aussi de réaliser une reconstruction faciale pour certains crânes. Et une recherche pour tenter de déterminer l’origine ethnique sera confiée à la VUB.

Quand toutes ces compétences auront été mises en œuvre, un ossuaire sera créé sur place pour accueillir ces restes qui auront été exploités. La réflexion sur le sujet est en cours.