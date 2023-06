Braine-l’Alleud : quand Vincent Scourneau crie "Au fou !"

"On peut crier au fou, lâche le maïeur brainois. Comme bourgmestre, André Antoine ne voit pas que son directeur financier aurait détourné des centaines de milliers d’euros de la caisse communale. Comme président du parlement wallon, il ne voit pas les dérives colossales de dépenses dont on connaît aujourd’hui l’énormité. Mais il voit et dénonce qu’à Braine-l’Alleud, le tarif des plaines de vacances est de 8 € par jour, et il s’en indigne."

Ne cherchez pas cet été sur les digues le duo de députés brabançons: on aura compris qu’il y a peu de chances qu’ils partent en vacances ensemble ! "André Antoine ou le politique inutile et absurde", lâche encore Vincent Scourneau

Puis, sur le fond, d’apporter quelques précisions sur l’augmentation. Ainsi, pour ces 8 € par jour, l’enfant est accueilli durant 8 heures dans un cadre aménagé, avec du personnel qualifié, il reçoit une soupe et une collation, il bénéficie d’activités variées. En pratiquant ce tarif, d’après le maïeur brainois, Braine-l’Alleud reste par ailleurs une des communes les moins chères en Brabant wallon.

Et Vincent Scourneau de rappeler aussi que l’augmentation a été demandée par les responsables du service: auparavant, à 20 € pour une semaine, des parents réservaient sans déposer leur enfant, ce qui entraînait des difficultés et bloquait des places inutilement alors que le nombre d’enfants est limité.

"L’augmentation sera totalement reversée aux encadrants, souvent des étudiants brainois, qui auront un salaire revalorisé à 30 € par jour, prolonge Vincent Scourneau. Et ce service n’est pas obligatoire: c’est une organisation communale qui entre en concurrence avec beaucoup d’organisations privées. Mais nous avons décidé de maintenir cette offre au bénéfice des familles brainoises. Est-ce que 8 € par jour à charge des parents correspond aux coûts réels de l’organisation ? Non plus ! Celui-ci se situe plutôt à 20 € par jour. Les contribuables brainois interviennent donc à plus de 60% sur les frais engagés."

Et comme les mutuelles peuvent intervenir dans le prix, lequel est aussi déductible fiscalement, on arrive plutôt à 5 € par jour, selon le bourgmestre brainois. "Bref, au fou !", martèle-il.