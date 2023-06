2907 infractions, 544 personnes privées de liberté, etc. Braine-l’Alleud présente ses statistiques policières de 2022

En matière de roulage, la police a établi 4099 infractions de roulage dont 853 procès-verbaux et 2601 infractions de vitesse. Les policiers ont aussi été appelés 530 fois pour aider lors de constat à l’amiable généralement pour des accrochages. Pour ce qui est de l’alcoolémie, 1437 conducteurs ont été soumis à une épreuve respiratoire. À ce sujet, Stéphane Vanhaeren constate des conducteurs en état d’ébriété avec des taux de plus en plus important ces dernières années : “j’ai constaté, il n’y a pas si longtemps, un conducteur à 0,7 (NdlR : mg par litre d’air expulsé soit plus de trois fois le taux légal) à 13h”.

Pôle festif et pare-feu

Concernant les chiffres des crimes et délits, c’est-à-dire, les faits punissables juridiquement, 2022 est une année en augmentation par rapport à 2018 et 2019, 2907 faits pour l‘année dernière contre 2544 pour 2018 et 2614 pour 2019. Si 2020 et 2021 ne sont pas pris pour la comparaison, c’est à cause des restrictions et confinements lors de la crise sanitaire qui faussent les statistiques. Même si les chiffres de 2020 indiquent 2896 infractions, c’est surtout dû aux 569 infractions pour non-respect des mesures sanitaires.

Pour 2022, le nombre de faits est donc de près de 350 en plus par rapport aux années avant covid. En analysant les faits, le commissaire et le bourgmestre voient deux grandes causes : une, propre à Braine-l’Alleud, et une autre liée à l’évolution de la criminalité.

En décortiquant les données, 2022 voit une augmentation de plus des faits en matière d’atteinte à l’intégrité physique : 349 pour 2022, 244 pour 2018 et 301 pour 2019. Et plus particulièrement hors du contexte familial avec 190 faits en 2022 contre 122 en 2018 et 160 en 2019. Pour Vincent Scourneau, la raison est le Clos Lamartine et cela est confirmé par Stéphane Vanhaeren. Le clos est le pôle des activités nocturnes de Braine-l’Alleud avec son bowling, les terrasses et la boîte de nuit. Il attire donc de nombreuses personnes de la commune, des environs mais aussi d‘un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. “Avec l’ouverture de la boîte de nuit, un soir de plus par semaine, on augmente de 14 % les risques” déclare le maïeur. Et cela a un coût supplémentaire pour les forces de police car il faut doubler les effectifs de nuit lors des ouvertures. Mais le bourgmestre ne regrette pas pour autant l‘attractivité du Clos Lamartine : “Le pôle festif est un plus pour la commune. Quand mon fils sort, je préfère le savoir ici qu’à Bruxelles. C’est rassurant pour les parents mais il faut garder en tête que pour la sécurité de la commune, ça a un coût significatif”. Le bourgmestre comme le commissaire entretienne également une bonne relation avec l’exploitant de la boîte de nuit qui, selon eux, fait de son mieux pour améliorer la sécurité : “Les contacts sont réguliers et constructifs” poursuit Stéphane Vanhaeren.

L’autre augmentation des chiffres de 2022 est le basculement de la criminalité vers internet. L’année dernière 570 infractions étaient commises par voie informatique (19,6 % des 2907 faits). Pour 2018 et 2019, les données n’étaient pas encore répertoriées mais pour 2020 et 2021, on passe de 338 à 379. Il y a donc près de 200 infractions supplémentaires entre 2021 et 2022 : “Aujourd’hui, il vaut mieux s’équiper d’un bon pare-feu (informatique) que d’une alarme” ironise Vincent Scourneau, non sans inquiétude. “Les citoyens veulent un policier tous les 100 m mais la réalité c’est que l’insécurité maintenant elle est chez soi, dans son salon” complète le chef de corps.

Braine-l’Alleud s’adapte tant bien que mal, avec les moyens à sa disposition contre les nouvelles formes de criminalité et à la réalité du terrain.