Concerts, spectacles et théâtre : “Place aux artistes” revient tout l’été à Waterloo pour sa 4e édition

Place aux artistes est l’évènement culturel de l’été à Waterloo. Durant toute la belle saison, l’échevinat de la Culture en partenariat avec la province du Brabant wallon organise une série de concerts, spectacles et représentations théâtrales dans l’ensemble de la commune au Lion. Chaque année, Waterloo fait découvrir de nouveaux artistes et groupes aux styles plus différents les uns que les autres : jazz, musique classique, musique de patrimoine, etc. sans oublier les spectacles pour les plus grands comme pour toute la famille. Cette 4e édition de “Place aux artistes” apporte une nouveauté par rapport aux précédentes éditions : la quasi-gratuité de l’ensemble des spectacles et concerts à l’exception d’un concert à l’église Saint-Paul et des représentations de la Musica Mundi School.