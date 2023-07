Ateliers, balades, spectacles et concerts : Place aux artistes fait son grand retour à Braine-l’Alleud

Ce dimanche 9 juillet, le château du Cheneau accueillera une bonne partie des représentations prévues dans le cadre de Place aux artistes. En matinée, place à la musique classique avec le concert orchestral de l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont à 11h30. À 13h30 un autre concert sera donné par Carole de Mahieu et Justine de Wandeler, la directrice adjointe de l’Académie de musique de Braine-l’Alleud. À 15h, les plus petits auront leur spectacle musical, Le voyage d’Oscar. À 17h30 Dave Parcoeur fera son stand-up, c’est le seul évènement où les inscriptions sont demandées (à voir sur le programme). À 19h et à 21h, on passe à la musique avec Øde et Two Dots.

Le premier jour des vacances scolaires, le 7 juillet à 17h (projection à 18h), les enfants pourront découvrir le Chat Potté 2 – la dernière quête, dans la salle des sports de l’école Pré Vert. Tous les mercredis des congés, il sera aussi possible de profiter de la lecture de livres de jeunesse à l’arrière de la bibliothèque communale. Les jeudis (sauf le 3 et le 10 août), on passe à un autre type d’histoires apportées à bicyclette, devant la piscine communale.

L’art n’est pas laissé non plus de côté avec des ateliers prévus les 15 juillet et 5 août à l’école des arts. Autre expression artistique la danse avec deux ateliers au parc du Cheneau, les mardis 18 et 25 juillet. Et pour ceux souhaitant se balader et découvrir les recoins de Braine-l’Alleud, plusieurs balades sont organisées au départ de l’école des arts les dimanches 30 juillet et 6 août.

Durant tout l’été, Braine-l’Alleud a programmé plus de 70 rendez-vous artistiques et conviviaux, en partenariat avec diverses associations locales. ©ÉdA

Le mois d’août relance le cinéma en plein air, au parc du Cheneau avec la projection de la comédie Maison de Retraite. Plus tard dans le mois, le dimanche 20 août, derrière l’Hôtel communal, le Magic Land Théâtre lancera sa farce médiévale : La botte du Diable. Le week-end suivant atelier d’observation autour de la photographie aura lieu à l’école des arts. Et si la photographie ne vous intéresse pas, la société royale d’harmonie de Braine-l’Alleud fera son concert le dimanche 27 au parc du centre.

En septembre, le dimanche 17, la fondation Bell’Arte propose un récital pour violon et piano à l’académie. L’évènement viendra clore l’édition 2023 de Place aux artistes.

Les réservations et le programme complet sont disponibles sur le site de Braine-l’Alleud.