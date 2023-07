Sacrés-cœurs, Bois des Bruyères et bibliothèque communale : gros changements à venir pour Waterloo d'ici 2028

À lire aussi

Les Sacrés-Cœurs au Triage Sainte-Gertrude

Les autorités communales et la direction de l’Institut des Sacrés-Cœurs parlent de déménager l’établissement scolaire depuis 2011. Située en plein centre-ville, l’école est devenue trop étroite pour le millier d’élèves. De plus, avec le Masterplan, la majorité souhaite créer une place et revoir la mobilité douce. De l’autre côté, la direction de l’école avait d’autres projets avec Immobel (la société propriétaire du terrain de l’ancien parking Fiat). La société construirait le nouvel établissement scolaire en lieu et place du parking Fiat avec 450 nouveaux logements à côté (Drève du garde et Bois des Bruyères) et 150 autres logements pour remplacer les vieux bâtiments des Sacrés-Cœurs. Chose que la commune a refusée jusqu’ici.

Le collège communal a donc trouvé une alternative. Elle possède un terrain de plusieurs hectares dans le Triage Sainte-Gertrude, derrière le dépôt communal de la drève du Garde, le long des voies ferrées. Elle va échanger 1,2 hectare de cette zone contre les 64 000 m² des Sacrés-Cœurs en plein centre-ville. Coût de l’échange… 12 millions d’euros, étant donné que le terrain du Triage vaut près d’un million d’euros et celui de l’institut près de 13 millions. Mais pour la maïeure, récupérer ces 64 ares pour le Masterplan, en vaut le coup.

Le futur institut des Sacrés-Cœurs se tiendra d'ici 2028 dans ses champs, derrière le dépôt communal et le long des voies ferrées. ©DR

Et concernant la mobilité, Florence Reuter veut couper l’herbe sous les pieds de ses détracteurs : “Le nouvel institut sera à proximité de la gare. Un tiers des élèves des Sacrés-Cœurs viennent déjà en train et puis il y a le RER qui arrive. Pour le trafic au centre-ville, il existe déjà sans l’école, il ne fait que bouger d’un kilomètre. Mais bien sûr, il y aura des études de mobilité et aussi des aménagements au Triage Sainte-Gertrude”. Par ses paroles, la bourgmestre tient à rassurer les Waterlootois des environs et plus particulièrement ceux de la drève des Dix Mètres. Ces derniers avaient manifesté leurs inquiétudes et colère lors d’une séance d’information. Les nouveaux locaux de l’institut des Sacrés-Cœurs devraient être disponibles pour la rentrée 2028.

À lire aussi

Le Bois des Bruyères sauvé pour 1 euro

Pour le parking Fiat, Immobel voulait initialement 450 logements. À force de refus de la commune et de recours, la société immobilière a décidé d’en faire une zone d’activités économiques et a demandé l’ouverture de la voirie pour y accéder. La commune ne voit plus de possibilité de retarder les demandes d’Immobel d’autant qu’elle y perdrait gros : “Immobel a décidé unilatéralement de rétrocéder à la commune, pour un euro symbolique, toutes les parties privées du Bois des Bruyères” se réjouit la bourgmestre. À terme, l’ensemble du Bois des Bruyères sera la propriété de Waterloo. Intenter un recours contre Immobel est garanti d’être perdu : “ils sont dans les clous”, et la commune perdrait également cet accord sur le Bois.

Et pour le devenir du parking Fiat, le site sera dédié aux indépendants et aux entreprises locales, comme au zoning à proximité de l’avenue des Pâquerettes. La commune gardera également un droit de regard sur les entreprises qui construiront dans le parc : “si le bâtiment ne convient pas, etc., nous pourrons toujours décider d’octroyer ou non le permis d’urbanisme”. De plus, les plans d’Immobel prévoient la création d’une ceinture végétale le long de l’ancien parking.

La commune de Waterloo possèdera, à terme, l'ensemble du Bois des Bruyères. En jaune, la partie appartenant actuellement à Immobel et rétrocédée pour un euro symbolique. ©DR

La Bibliothèque communale déménage au WoW

Le dernier point évoqué est la bibliothèque communale. L’actuelle, située rue François Libert, a près de 30 ans. Et cette ancienne maison témoin est vétuste. Le collège communal a donc proposé de déménager la bibliothèque dans le complexe WoW, actuellement en construction, à l’angle du Boulevard Henri Rolin et la chaussée de Bruxelles. Les 1100 m² sur trois étages du WoW sont normalement à disposition pour des bureaux. La commune va donc acquérir l’espace sous un bail emphytéotique à 160 000 euros l’année pour y installer la bibliothèque. Par après, la commune en aura la pleine propriété.