Pour 2023, 1002 nouveaux lampadaires vont être installés dans Braine-l’Alleud. Ceux-ci seront à éclairage LED, plus économique et écologique. Ces 1002 lampadaires correspondent à une part non négligeable des près de 6100 lampadaires compris dans la commune. À la fin de l’année, les deux tiers du parc d’éclairage public seront en LED. Les zones concernées sont le centre-ville et plus particulièrement, les alentours de la gare qui n‘ont pas encore été modifiés. Il en va aussi entre la rue pergère et la rue Ernest Laurent. Les tronçons des avenues Alphonse Allard, Albert 1er et de la chaussée reine Astrid ainsi que la rue du Ménil vont aussi avoir leur nouvel éclairage public. Braine n’est pas la seule entité dont l’éclairage est revu car Lillois verra le reste de son éclairage public, pas encore passé aux LED, le devenir. Pour les travaux, la commune va débourser près de 460 000 euros en fond propre après une intervention d’ORES, le gestionnaire du réseau, supérieure à 10 % sur le prix total.

Outre l’éclairage, la mobilité douce va également être revue dans plusieurs artères brainoises. La chaussée d’Alsemberg, entre les croisements de la drève des Pins et la rue d’Abeiche, comprendra bientôt des nouveaux trottoirs à la fois pour les piétons et pour les cyclistes. Pour l’échevin des Travaux et de la Mobilité, Henri Detandt, c’est “pour nous, notre autoroute cyclable (cyclostrade). Nous n’avons pas eu les subsides pour cette route qui nous semble essentielle, alors nous la faisons de notre côté”. Pour réaliser cette modification du tronçon, près 2,3 millions d’euros sont prévus. La rue de Lillois, reliant Ophain à Lillois, va également connaître ce même type de transformation. ORES en profitera dans le même temps pour refaire les installations de gaz et d’électricité.

Pour les plus petits travaux, la Villa du parc du Paradis va avoir un nouveau parking du côté de l’étang de pêche. Dans le même ordre, plusieurs petits travaux de réfaction de voiries vont être effectués sur l’ensemble de la commune. Mais pour l’instant pas de lieux précis car la commune attend les travaux préalables des impétrants comme ORES : “On en profite pour remettre à ce qu’il y a en dessous. On ne va pas refaire les voiries pour recommencer après” dit l’échevin. Pour ces divers travaux de réfaction, un budget de 300 000 euros a été budgétisé et accepté par l’ensemble du conseil communal.

Le conseil a également donné son accord pour l’installation de futures poubelles pour les déchets organiques. Plutôt que d’attendre que les services de récolte des déchets viennent les chercher, il sera possible de s’en séparer dans des bornes dédiées à côté des bulles à verres. Ces poubelles ne seront accessibles qu’aux Brainois, l’ouverture se fera via un badge.

Rénovation et construction de crèches

La grosse nouvelle à Braine-l’Alleud est l’arrivée d’une nouvelle crèche. Celle-ci sera construite à la rue de la Légère eau. Les autorités prévoient 56 nouvelles places. Près de deux millions d’euros sont alloués pour construire un bâtiment qui correspond aux standards actuels en matière d’énergie : l’isolation et l’installation d’une pompe à chaleur. Enfin, la crèche La Ribambelle va être rénovée. L’ancien bâtiment sera isolé et un nouveau chauffage sera installé : “Ce sera plus confortable pour les enfants, surtout en période de chaleur”. Pour les coûts de cette rénovation le budget prévu avoisine le million d’euros.