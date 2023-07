Braine-l'Alleud : après des coups de feu, l'Acte 3 du Clos Lamartine restera fermé pour l'été

Pour rappel, dans la nuit du 2 au 3 juillet, des organisateurs extérieurs à l'Acte 3 y avaient programmé une soirée "Poppin". Vers 3h du matin, alors que les lumières étaient rallumées, un homme a fait irruption sur la terrasse et a tiré plusieurs coups de feu dans les airs. On apprendra par la suite que le pistolet était chargé à blanc - ce que ne veut pas confirmer le bourgmestre de Braine-l'Alleud. Quand bien même, cela a provoqué une grosse frayeur aux fêtards sur le départ. L’origine des tirs viendrait d’une altercation entre plusieurs individus, d’après le parquet du Brabant wallon.

"C'est un constat qui se fait depuis plusieurs semaines, et les faits montent en puissance, précise le bourgmestre brainois, qui a basé sa décision sur une note circonstanciée que lui a envoyée la police. Ce rapport fait état de trouble à l'ordre public, de tapage nocturne mais aussi de violence. (...) Il n'est pas acceptable que ces bandes qui viennent de Charleroi ou de Bruxelles viennent perturber l'ordre public."

"Il y avait danger"

Contacté, Marc Susini, gérant des lieux, comprend la décision du bourgmestre. "Malgré le professionnalisme et la bonne volonté de l'organisation, elle n'a pas réussi à maîtriser certains individus. Je ne crois pas que ça soit une décision démesurée, les coups de feu n'étaient pas un évènement isolé, mais un climax." Le gérant du Clos Lamartine va devoir changer sa stratégie pour l'été, d'autant plus que les soirées Poppin étaient connues "à l'international", dans une ville que le bourgmestre local considère comme "pôle nocturne du Brabant Wallon". "Au niveau de l'emploi, ce n'est pas grave (il pourra répartir son personnel sur d'autres boites comme le Dr Jack, NDLR), mais il y avait danger, donc le manque à gagner, on s'en fout un peu."

Pour autant, la fermeture de l'établissement était-elle la meilleure solution ? Un renfort policier n'était-il pas envisageable ? Lors de la présentation des chiffres de la police de Braîne-l'Alleud, le mayeur et le commissaire expliquaient alors que, pour chaque soirée dans le pôle festif, les effectifs de police de nuit étaient doublés. "Mais la responsabilité de l'organisation revient aux organisateurs, ce n'est pas à la police d'assumer cela."