Premiers week-ends de soldes réussis à Waterloo : “les gens préfèrent mettre le prix dans un café que dans un parcmètre”

Avant de rimer avec vacances, le mois de juillet rime avec soldes. Et pour Waterloo, c’est encore plus vrai. La commune au Lion est une des communes les plus dynamiques de la région wallonne, la deuxième juste derrière Louvain-la-Neuve, informent les statistiques de 2022 de l’AMCV, l’association de management de centre-ville. Mais à la différence de la cité universitaire, Waterloo possède plus de commerces 299 contre 255 pour Louvain-la-Neuve. La deuxième de la province derrière Wavre (304) mais bien loin de 1153 de Liège. Là où Waterloo se diffère largement des autres villes, c’est pour sa spécialisation des commerces en shopping. 43,8 % des commerces waterlootois sont dédiés à la vente de biens : vêtements, décoration, jeux, etc. La concurrence peut donc être grande entre ce type de commerçants et notamment pour les vêtements… mais pas à Waterloo.