À Braine-l'Alleud, un motard renversé alors qu'il remontait une file de voitures : il a été transporté à l'hôpital

Un motard originaire de Pepingen (Brabant flamand) et âgé de 61 ans a été renversé par une voiture au carrefour de la chaussée de Tubize et de la rue de la Fontaine, à Braine-l’Alleud, alors qu’il remontait une file de voitures mercredi vers 9 h 30. Il a été blessé à la jambe et emmené au Chirec.