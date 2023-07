Avec un nouveau cabinet, Braine-l’Alleud atteint le seuil de généralistes voulu par l’OMS, “j’espère que comme ça, il n’y aura plus de malades”

La cure rénovée va donc accueillir trois jeunes médecins généralistes. Ils sont arrivés plus tôt dans l’année mais ont dû attendre la fin des travaux pour s’installer, il y a deux semaines. En attendant, ils exerçaient dans le centre médical de l’Alliance. Désormais, ils ont ces locaux mis à leur disposition sans devoir payer le moindre loyer : “ils ont pu s’installer sans trop de soucis. Ils ont juste dû apporter leurs meubles”. Cette opportunité va leur permettre de développer petit à petit leur patientèle durant l’année, voire plus, où ils sont censés rester. En contrepartie, ces médecins s’engagent à continuer à exercer, par après, à Braine-l’Alleud. Une manière pour la commune de pérenniser l’offre de soins.

Un cabinet accessible à tous

L’ancienne cure d’Ophain a été transformée en un espace moderne et fonctionnel. Les salles paroissiales et de catéchèse sont devenues une salle d’attente, des toilettes et les trois cabinets médicaux. Pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, une rampe a été installée à l’entrée du bâtiment. L’intérieur a également été pensé afin de remplir cet objectif.