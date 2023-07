Davantage d'inspecteurs à la police brainoise : l'effectif augmenté de quatre emplois d’inspecteur principal, et cinq emplois d’inspecteur

Olivier Vanham, le chef de file d’IB, s’est dans un premier temps demandé pourquoi procéder à ces modifications alors que le cadre comprend 102 postes et que le nombre de policiers effectifs se situe aux alentours de 82, sans grandes modifications depuis une quinzaine d’années.

"Depuis 2007, on a surtout bouché les trous par rapport aux départs, a-t-il indiqué. Cela s’explique sans doute par la proximité des zones bruxelloises, qui sont plus attractives en termes de salaire pour les policiers et proposent un statut spécifique. La décision d’aujourd’hui va-t-elle nous permettre d’augmenter réellement l’effectif ? On votera oui ce soir, mais il faudrait que ce ne soit pas uniquement un effet d’annonce…"

Le bourgmestre Vincent Scourneau, dans sa réponse, a précisé la différence entre le cadre organique qui exprime une ambition politique pour la zone de police et qui prévoit 102 personnes, le cadre réel où on trouve actuellement 91 personnes au total, et le nombre de policiers effectifs sur le terrain.

Anticiper les difficultés futures

Entre le cadre organique et le cadre réel, toutes fonctions confondues, il y a actuellement une différence de 10% pour les policiers – le cadre comprend aussi des civils chargés de tâches logistiques – et selon le bourgmestre, c’est raisonnable. D’autant que l’objectif dans la zone n’a jamais été de "boucher les trous à tout prix", mais bien d’engager des éléments de qualité.

Mais on peut retrouver dans ce cadre réel un malade de longue durée, un policier en formation, ou encore une personne qui a obtenu de pouvoir travailler à temps partiel. Pour des raisons légitimes, ceux-là ne sont pas effectifs, mais ils "bloquent" une place au cadre.

Présent au conseil communal, le chef de zone a précisé qu’il s’agissait aussi d’anticiper sur des difficultés futures. Jusqu’en 2030, un certain nombre de membres du personnel atteindront l’âge pour être mis en "non activité préalable à la pension", tout en restant repris dans le cadre.

Et en ce qui concerne les inspecteurs, une fonction de base, beaucoup veulent ensuite passer des examens pour devenir inspecteurs principaux, accédant à une fonction où le cadre est actuellement complet à Braine-l’Alleud. Il se fait aussi que les policiers brainois réussissent particulièrement bien ces examens pour devenir cadres moyens. Mais ils doivent ensuite chercher un poste ailleurs, faute de place à Braine.

Et alors qu’il fallait justifier de six ans d’ancienneté comme inspecteur pour participer à ces concours fédéraux, ce délai va être réduit de moitié. "Ceux qui réussissent retournent en formation durant un an à l’école de police, tout en restant attachés à la zone. Dans cette perspective-là, il fallait augmenter le cadre", a justifié le premier commissaire divisionnaire Vanhaeren.