Centre culturel de Braine-l’Alleud: des avancées et des braises

Lors du dernier conseil communal, l’avenant prolongeant le contrat-programme du centre culturel jusque fin 2025 a été voté à l’unanimité par les élus brainois. Mais via les interventions des groupes IB et Écolo, il était apparu que l’heure n’était pas encore à l’apaisement en interne. Il était question d’une équipe épuisée et réduite de moitié suite à des départs volontaires, d’une mauvaise ambiance au sein du conseil d’administration où trois personnes sont d’ailleurs démissionnaires, d’un manager de crise envisageant de partir au plus vite vu cette situation tendue.