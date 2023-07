Un magicien de Waterloo au "championnat du monde des arts et performances" à Los Angeles

Mais qu’est-ce qui a pu conduire ce jeune homme à cet art si particulier du monde du spectacle?

Tout a commencé à Londres avec l’achat d’un jeu de cartes

"J’ai visité Londres voici quelques années et j’ai poussé la porte d’un magasin de magie pour acheter mon premier jeu de cartes et tapis. Je suis alors devenu passionné de magie et j’ai commencé à m’entraîner dur, postant sur le web des vidéos de mes tours. C’est durant la période de confinement que j’ai décidé de développer mes compétences, notamment lors de conférences en ligne, avec d’autres magiciens du monde entier où j’ai beaucoup appris. Mon objectif est de mettre mes études et ma passion en relation, pour devenir un magicien de renom dans le monde de l’événementiel et de la scène."

Un voyage magique mais coûteux

En tant que jeune magicien belge, Maxime fait partie de la délégation belge de 20 candidats sélectionnés pour participer à la compétition, qui s’intitule World Championship of performing arts (WCOPA) mais cela demande aussi des sacrifices: "C’est un budget si on compte les vols et la participation au concours mais cela reste exceptionnel avec 1 500 candidats issus de 70 nations. L’idée est de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, pour éventuellement me sponsoriser et soutenir un jeune talent du Brabant wallon. Je ferai le maximum pour en être digne."

Des chanteurs, danseurs, instrumentistes, acteurs, mannequins et artistes de variété de tous les continents seront prêts à en découdre sur scène! Il sera en outre possible de suivre les exploits de ces jeunes prodiges en herbe, lors de la retransmission web de l’événement.