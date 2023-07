”Place aux jeunes” revient le 25 août à Braine-l’Alleud

Profitant de l’opération “Place aux Jeunes”, le stade communal ouvre ses portes lors d’une journée des familles le vendredi 25 août entre 14h et 20h, au hall omnisports de Braine-l’Alleud, rue Ernest Laurent, 215. Les acteurs brainois du secteur de la jeunesse et du sport se sont réunis pour proposer aux jeunes un programme détonnant. Au programme : de multiples démonstrations et initiations sportives, des concerts de feu avec la présence de “Onha” et “La Jungle”, un concours de skate et de trottinette, de l’impro, un parkour Ninja Warrior, de l’accrobranche et bien plus encore… Le tout dans une ambiance festive et estivale.