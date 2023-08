Le Ring totalement fermé durant deux week-ends en direction de Bruxelles

Nous l’annoncions dans nos colonnes il y a plus d’un mois, d’importants travaux sont en cours d’exécution sur le ring entre Braine-l’Alleud et la frontière flamande uniquement en direction de la capitale. La période estivale est mise à profit pour refaire le revêtement, installer des dispositifs de sécurité et repenser l’aménagement de la route. Durant plusieurs week-ends, le Ring va donc être fermé. La dernière phase, le réasphaltage, débute ce week-end, du vendredi 4 août, 22h, jusqu’à lundi 7 août, 4h. Durant ce laps de temps, le Ring sera totalement fermé, entre les échangeurs de Genappe (sortie 26) et Groenendael, vers Bruxelles. L’opération sera répétée le week-end suivant, du vendredi 11 août, 22h, au lundi 14 août, 4h, cette fois-ci entre les échangeurs de Lillois/Braine-l’Alleud (sortie 24) et Waterloo (sortie 27).