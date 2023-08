Waterloo : l’opposition lance un recours à la région contre la nouvelle bibliothèque communale

À lire aussi

Avec la venue, prévue pour janvier 2025, du complexe WoW, en lieu et place de la surface commerciale de l’ancien Medi-Market (et du Skate Parc), 1100 m² de bureaux vont être construits. La majorité a donc pris l’initiative de prendre possession de cette surface. Et quand le complexe sera construit, la bibliothèque quittera ses 400 m² pour les 1100 du WoW. Mais ça, ce n’est pas inscrit dans le marbre. Les trois groupes de l’opposition (Ecolo, MVW et Indépendant) ont envoyé un recours à la région wallonne contre l’installation de la bibliothèque dans le complexe.

À lire aussi

Les contestations de l’opposition sont nombreuses notamment sur le choix de l’emplacement mais aussi sur l’aspect financier. Sur le plan de la mobilité, le lieu est considéré comme “particulièrement mal situé” informe le recours adressé au ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS). L’inquiétude est surtout portée envers les enfants et les PMR dans ce carrefour qui “draine un flot important de circulation”. À cela la majorité avait répondu durant le conseil, informant que la nouvelle bibliothèque serait à 200 m de l’ancienne. Toujours sur l’emplacement, le recours mentionne d’autres pistes que la majorité n’aurait pas exploité : le rez-de-chaussée du nouveau commissariat de police à l’Office Park ou encore la rotonde sur la future place communale prévue par le Masterplan.

La nouvelle bibliothèque communale s'installera dans les 1100 m² de surface de bureaux du complexe WoW. ©Eaglestone

L’autre point abordé est le système d’emphytéose négocié pour obtenir la possession des locaux. Chaque année, pendant 27 ans, la commune payera 165 100 euros (indexés annuellement) pour avoir définitivement les locaux. L’opposition se demande alors pourquoi ne pas passer par un emprunt là où l’emphytéose est “plus onéreuse et plus risquée que l’emprunt classique”. De plus l’emphytéose cache, pour l’opposition, le réel endettement de la commune. Un endettement que le conseiller communal MVW, Jean-Michel Cassiers évalue au-delà de 30 millions d’euros.

”Gouverner, c’est prévoir mais…”

L’opposition cherche a dénoncer ce qu’elle pense de la gestion du collège communal “déménager la bibliothèque témoigne non seulement du manque d’anticipation qui caractérise la majorité, elle démontre également son absence totale de vision dans la manière de concevoir la commune et ses besoins” déclare Gérard Dayse (Ecolo). De son côté, le conseiller indépendant Etienne Verdin parle du futur de la bibliothèque qui “ne peut se concevoir sur un coin de table”.

La bourgmestre avait déjà donné ces explications lors du conseil communal du 5 juillet : “Gouverner, c’est prévoir mais c’est aussi saisir les opportunités”. Pour la majorité il s’agissait donc de trouver une solution rapide à l’état de délabrement avancé de l’actuelle bibliothèque. De l’autre côté, le collège veut éviter de voir les 1100 m² devenir des bureaux dont les employés auraient eu besoin d’accéder en transports.