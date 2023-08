Coup de théâtre : la fermeture totale du Ring entre Genappe et Groenendael pour deux week-ends finalement décalée d’une semaine

Ainsi, le réasphaltage de la partie du Ring entre Genappe (sortie 26) et Groenendael, vers Bruxelles se fera du vendredi 11 août à 22h jusqu’au lundi 14 août, 4h. Le second week-end planifié devra donc lui aussi être décalé d’une semaine. La fermeture entre les échangeurs de Lillois (sortie 24) et Waterloo (sortie 27) aura donc lieu le vendredi 18, 22h au lundi 21 août, 4h.

La Sofico, responsable des travaux, indique que ces dates sont toujours soumises à réserve. En fonction de la météo des prochaines semaines, il est possible que les week-ends de réasphaltage soient encore décalés.