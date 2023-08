Été calme dans les piscines du BW : couvertes ou en plein air, elles tentent de s’adapter au mauvais temps

La piscine Nausicaa, à Waterloo, est l’une des dernières de la région à avoir un bassin en plein air… si ce n’est la dernière avoue son directeur Dominique André : “Nous avons, il me semble, la seule piscine en plein air du BW. Sinon il y a Flow à Bruxelles mais avec le retard, beaucoup son venu chez nous. Il y a aussi Loverval (Charleroi-les-Bains) mais il faut réserver”. Nausicaa a donc des visiteurs de la capitale et du Hainaut en plus des Waterlootois. Ainsi durant les fortes chaleurs, la piscine peut comptabiliser plus de 1000 entrées par jour. Victime de son succès, l’asbl n’a eu que d’autres choix d’adapter ses tarifs pour privilégier les habitants de la commune.

Si la saison a bien démarré fin juin et début juillet, ces derniers jours rappellent que la météo apporte beaucoup au succès de la piscine. Mais Dominique André n’est pas pour autant inquiet, même si le nombre de visiteurs baisse drastiquement : “A Waterloo, entre le 21 juillet et le 15 août c’est la période creuse, tout le monde est en voyage. Mais dès qu’il y a un peu de beau temps, les gens viennent.”

Le directeur explique également la spécificité de la piscine Nausicaa, le bassin est normalement couvert et peut s’ouvrir dès que les températures et la météo le permettent. La structure et le toit peuvent ainsi coulisser sur deux rails : “C’est peut-être la seule à faire ça en Belgique”. Un fonctionnement qui ne sera certainement plus reproduit étant donné le peu d’isolation qu’offre une telle structure. L’avantage, durant l’été “quand il fait chaud, il n’y a même pas besoin de chauffer l’eau”. Avec la météo de ces derniers jours, la piscine est donc couverte mais dès le retour du beau temps, elle pourra à nouveau s’exposer au soleil.

À Braine-l’Alleud, on essaie d’innover pour attirer les nageurs

Avec près de 550 nageurs par jour, la piscine de Braine-l’Alleud peut être satisfaite. Mais piscine sportive plus que pour y barboter, sa fréquentation diminue pendant les vacances, à l’inverse d’autres piscines plus adaptées à la baignade et aux activités ludiques même s’ “il y a de petites augmentations quand il fait chaud”, informe le gestionnaire de la piscine, Nicolas Houchard. “En période scolaire, on accueille une vingtaine d’écoles par semaine”.

Pourtant, le mois de juillet n’était pas encore terminé que la piscine comptait déjà 479 fréquentations. Il faut dire que les équipes de la piscine communale brainoise proposent bon nombre d’activités durant sa morte-saison pour essayer d’attirer les nageurs, avec notamment des horaires adaptés pour l’été.

Ainsi, la lagune, pour les enfants, est ouverte tous les jours entre 9h et 18h, jusqu’à 19h les jeudis. En soirée les lundis, mardis, jeudis et vendredis, il est aussi possible de profiter de l’espace balnéo, un jacuzzi de grande taille pour les adultes. Le petit bassin a aussi sa partie ludique, avec des structures gonflables placées lors des stages.

Les non-nageurs peuvent aussi trouver un moment de détente à la piscine communale brainoise. ©Bernard Demoulin

La période de vacances est propice aux évènements. Le personnel de la piscine a organisé dernièrement un aquathlon, un mélange entre marathon et natation, pour 1.300 élèves. La compétition a rencontré un grand engouement et d’autres suivront dans les mois à venir.

”Des personnes viennent visiter la piscine pour s’en inspirer”

La piscine de Braine-l’Alleud se présente comme un modèle pour qui veut construire une piscine communale digne de ce nom. Bien isolée, consommation réduite en énergie via la réutilisation, contrôle supérieur à la norme de la qualité de l’eau, etc. : “J’ai des personnes qui viennent visiter la piscine pour s’en inspirer” confie Nicolas Houchard.

Une spécificité de la piscine de Braine-l’Alleud est aussi l’ajustement des planchers des deux principaux bassins. Il est donc possible de réajuster la profondeur à 1m pour faciliter l’apprentissage des enfants mais aussi l’agrandir à 3m pour notamment les compétitions de waterpolo. Et au niveau de l’hygiène, 40 à 50l d’eau sont renouvelés par nageurs qui rentrent dans les bassins alors que les normes régionales préconisent un minimum de 30l.