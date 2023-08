Le Carrefour market de Waterloo fermé pendant deux semaines “pour qu’il devienne la dernière génération de nos magasins”

Concrètement, tout le Carrefour market va être rénové de fond en comble : du carrelage au plafond en passant par la consommation d’énergie. Une centrale transcritique à CO2, pour le refroidissement et de nouveaux frigos basse énergie vont être installés. Mais il n’y a pas que ça, l’accueil va être remis au centre, plus en évidence. Les caisses vont être redisposées avec plus de self scan et les allées et étalages revus et élargis. Des changements axés sur la durabilité et l’ergonomie sans que cela ne touche au personnel et aux portefeuilles des clients rassure Siryn Stambouli.

Patience récompensée

Pour ces deux semaines de patience, Carrefour va remercier ses clients en proposant des promotions et des cadeaux lors de la réouverture. Par la suite, il y aura différents évènements organisés par l’enseigne comme des animations pour les enfants en prévision de la rentrée.