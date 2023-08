Chicas&crabs, le nouveau restaurant tapas et seafood de Waterloo : “Ce n’est pas un travail de femmes, m’a-t-on dit, mais nous, on relève le défi”

Les plats du restaurant Chicas&crabs à Waterloo

D’origine espagnole, Maribel est née à Bruxelles et vit à Waterloo. Ancienne assistante de direction, son rêve a toujours été de se lancer dans l’horeca ce qu’elle a fait dernièrement en faisant l’acquisition de cet ancien restaurant asiatique. Quand son projet est né, elle a obtenu directement le soutien de ses deux filles, Victoria et Laeticia, qui l’aident en soirée… d’où les “Chicas”. Une affaire de famille et, surtout, une histoire de femmes : fait assez rare dans le milieu reconnaît Maribel : “Ce n’est pas un travail de femmes, m’a-t-on dit, mais nous, on relève le défi”.

Maribel (au centre) et ses deux filles, Laeticia et Victoria (de gauche à droite). ©Jean Luc Flemal

À la cuisine, Pedro et Thibaut se relayent. Pedro, ancien restaurateur et chef de renom, est le frère d‘une amie d’enfance de Maribel. Il l’a aidé à concevoir ce menu alliant cette spécialité espagnole, les tapas, avec les crustacés. Crabes, araignées de mer, gambas, homards n’étaient pas initialement prévus par Maribel mais Laeticia, sa fille, inspirée par un restaurant étranger, lui a fait changer d’avis… d’où le “crabs”.

©Jean Luc Flemal

”Seafood boils” et coin cosy

Un plat typique du Chicas&crabs est le “seafood boils”, où les fruits de mer sont cuits par ébullition et accompagnés de divers assortiments et une sauce cajun, de Louisiane, ou d’autres au choix. Les crustacés sont servis sur plateau, à partager directement, ou à prendre chacun dans son assiette, avec les mains ou des couverts. Une volonté de Maribel de proposer un menu “où tous les plats sont à partager” qui permet aussi à chacun de manger comme il le souhaite. Même chose pour les tapas. Maribel prend aussi soin de sélectionner les meilleurs produits : “Par exemple, les gambas sont sauvages, ils ne proviennent pas d’un élevage industriel, de même, nous faisons mariner nous-mêmes nos anchois”.

Dans un coin du restaurant, un petit espace cosy, aux sièges bleu ciel et rose est installé. Il sert pour les petits moments entre amis, le temps de profiter d’un petit cocktail tout en dégustant un petit lunch à base de tapas. En attendant une nouvelle affectation “surprise”, assurent les “Chicas”.