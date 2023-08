Venez dîner avec Napoléon 1er le 20 août à son Dernier QG

Après cette initiation à la bienséance sous le 1er Empire, c’est le gendarme Le Coq qui entrera en scène et apprendra aux convives l’écriture à la plume et plus précisément l’écriture d’une lettre romantique avec le jargon de 1815. Les visiteurs pourront repartir avec votre lettre écrite à la plume et fermée avec soin par un sceau de cire. La visite se terminera par une rencontre privilégiée avec l’Empereur Bonaparte en personne, qui se prêtera au jeu des photographies et des selfies, pourtant inconnus à son époque.

Pour participer à cet évènement, il faudra réserver sa place sur le site du Dernier QG ou via ce formulaire. Le prix est fixé à 10 euros par participants et comprend la visite du musée. Les organisateurs annoncent qu’il sera possible de prendre une collation sucrée et un verre après l’évènement. En outre, des espaces pique-nique sont installés dans le cadre verdoyant du musée.

Anniversaire de Napoléon

Un autre évènement est prévu le week-end précédent le dîner, les samedi et dimanche 12 et 13 août, pour l’anniversaire de Napoléon (le 15 août). Cette fois, c’est le Domaine de la bataille de Waterloo 1815 qui organise des démonstrations de cavalerie d’Empire et des animations de reconstitution historique dans le bivouac au pied de la butte du Lion. Ces diverses animations proposées par le Domaine se dérouleront les deux jours entre 9h30 et 18h30. Le samedi soir, entre 18h30 et 22h30, aura lieu le traditionnel barbecue d’anniversaire avec représentation équestre, déambulation et spectacle de feu. Et si la météo le permet, décollage de montgolfières au pied de la butte. Pour les tarifs, à la journée sont de 23 euros par adulte, 11,5 pour les enfants de plus de 10 ans et gratuit pour les moins de 10. Et pour le barbecue, 15 euros par adulte et 10 euros pour les moins de 12 ans. Les réservations pour le barbecue se font par mail à info@waterloo1815.be.