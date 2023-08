"30 artisans et producteurs ou leurs représentants, venus tout droit de leur sud natal, proposent des savons, nappes, santons, épices, huile d’olive, macarons, croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, charcuterie, fromages… et bien d'autres réjouissances", indiquent les organisateurs.

Le village provençal itinérant fait au total escale dans une vingtaine de localités belge, entre avril et septembre.