Les cavaliers à l’honneur, ce week-end, au pied de la Butte du Lion de Waterloo

Cette année, c’est durant le week-end des 12 et 13 août que le Mémorial, devenu "Domaine de la bataille de Waterloo 1815" invite les visiteurs à participer à ces festivités. Samedi et dimanche, différentes démonstrations de cavalerie d’empire sont programmées de 9 h 30 à 18 h 30. On pourra voir des entraînements, des simulations de combat, de la monte en amazone.

Ce sont les Écuyers de l’histoire qui assureront le spectacle. Cette association basée en France regroupe des cavalières et cavaliers confirmés, mais aussi passionnés d’histoire. Ses membres sont dès lors spécialisés dans la reconstitution historique à cheval et veillent à respecter le plus possible la vérité historique en ce qui concerne les uniformes, les armes, les harnachements des chevaux. Ils se basent pour cela sur des sources écrites et des gravures d’époque, et réalisent les tenues en fonction de ces éléments.

Un bivouac sera également reconstitué près de la Butte, et accueillera lui aussi diverses animations. Les visiteurs pourront visiter ces campements et recevoir des explications sur la vie des soldats en campagne. On pourra en apprendre un peu plus sur la chirurgie militaire, voir de près comment se pratique le tir au canon. Des ateliers s’enchaîneront toute la journée et les plus jeunes pourront même se faire enrôler dans l’armée impériale.

Samedi, en soirée, une représentation équestre sera donnée, ainsi qu’un "spectacle de feu" conçu par Mathiou Spectacles. Un barbecue au soleil couchant est aussi prévu et si les conditions météorologiques le permettent, des montgolfières décolleront au pied de la Butte.

"L’ensemble des animations de la journée, hors restauration, est inclus dans le prix du ticket", précise Kleber Rossillon. Ce tarif est fixé à 23 € pour les adultes et à 11,5 € pour les enfants âgés de plus de 10 ans. Pour le barbecue du soir (15 € pour les adultes, 10 € pour les moins de 12 ans), les réservations peuvent être prises par mail à l’adresse info@waterloo1815.be.