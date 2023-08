Deuxième week-end de chantier sur le Ring entre Braine-l’Alleud et la Région flamande

Le ring sera totalement fermé en direction de Bruxelles entre les échangeurs de Genappe (sortie 26) et Groenendael. Pour rejoindre Bruxelles, une déviation sera mise en place depuis l’échangeur de Haut-Ittre et tous les axes y convergeant (E19/A7, E411/A4, N25, N28, N280, etc.). Les usagers devront emprunter le ring ouest en direction de Wauthier-Braine. Les usagers qui emprunteront le Ring Est pour une destination locale seront obligés de quitter le ring à la sortie n°26 Genappe.

©DR

Ces travaux consistent à renouveler le revêtement et à effectuer des réparations localisées en profondeur de la voirie sur le Ring, de Braine-l’Alleud à la Région flamande. Le week-end dernier, du 11 au 13 août, un premier tronçon a pu être traité. Un dernier week-end sera nécessaire pour achever les opérations.