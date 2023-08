Les Brainoises de Moving Passion remportent deux médailles aux championnats du monde es arts et performances

Jennyfer Wesel, la directrice de Moving Passion, et ses danseuses: Claudia, Émilie, Angélique, Loane et Ophélie reviennent avec deux médailles. Une d’or, pour leur prestation en jazz contemporain et moderne et une de bronze en "Danse Open", en d’autres termes, danse libre.

Avatar, choix judicieux

Elles ont proposé un spectacle de danse sur le thème d’Avatar, énorme succès au box-office. "elles ont tiré une drôle de tête quand elles ont compris que j’allais les peindre en bleu", s’amuse Jennyfer.

Cette dernière est une grande fan de la licence Avatar. C’est en découvrant le deuxième film que l’idée lui est venue de chorégraphier une danse sur ce thème. La troupe ne devait pas seulement danser sur la musique du film mais se devait d’incarner les personnages, telles de vraies Na’vi sur scène.

"On s’encourage tous les uns les autres malgré la concurrence"

Pour arriver à ce niveau de compétition, les danseuses ont dû passer une sélection rigoureuse devant plusieurs jurys. Un premier qui juge la performance, le second regarde si la prestation est exploitable pour le showbiz et le troisième jury, plus prestigieux, est composé de personnes venant par exemple du Cirque du Soleil, de Disney Channel ou encore de différents labels. Ils remettent également la note finale.

Jennyfer rappelle que lors de ces championnats, 72 pays sont représentés et elles doivent faire leur place parmi les 900 autres prestations.

Mais malgré la compétition, l’entente est là: "On est très, très surprises d’être arrivées jusque-là. C’est une expérience formidable et il y a aussi les rencontres avec des artistes en tout genre. On s’encourage tous les uns les autres malgré la concurrence. Et nous logions tous dans le même hôtel donc il y avait pas mal d’échanges culturels. C’est ce qui rendait aussi l’expérience si spéciale".

Des opportunités à saisir

De cette expérience et cette victoire, l’équipe de Moving Passion revient de la Cité des Anges avec des étoiles plein les yeux. Mais aussi avec plusieurs opportunités comme la possibilité de revenir un jour aux États-Unis en participant à des shows: "Les médailles ont été plus inattendues qu’espérées mais ça nous motive à continuer et ils nous demandent de revenir".

C’est également l’occasion de mettre en avant les projets de Moving Passion. L’école n’a qu’un an et des cinq danseuses parties à Los Angeles, toutes ont un travail sur le côté. Toutes, sauf Loane, qui est encore étudiante.

”Pour leurs sourires”

Ce qui n’empêche pas de dispenser des cours de jazz à Braine-l’Alleud et prochainement à Bruxelles pour les plus petits. Jennyfer ne s’arrête pas là et compte créer une structure pour accueillir et initier à la danse des enfants placés en dehors de leur foyer familial, qui n’ont habituellement pas l’occasion de pratiquer la discipline.

Intitulé "Pour leurs sourires", un spectacle sera en plus organisé dans le courant de l’année 2024 où des artistes seront invités et les bénéfices iront à des associations.