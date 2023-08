Plan énergie climat : Waterloo organise deux tables rondes ouvertes aux habitants

Le projet va rentrer dans une nouvelle phase, celle de l’ouverture à tous. D’ici la fin du mois, le 30 septembre de 19h30 à 21h30, à la maison communale, les Waterlootois, commerçants, artisans et associations sont invités à partager leurs idées sur le Waterloo de demain à l’occasion d’une vaste table ronde. Près d’une cinquantaine de personnes se sont déjà inscrites, informent les autorités communales. Une seconde table ronde aura lieu le samedi 2 septembre de 10h à 12h, toujours à la maison communale. Cette fois-ci, ce sera autour des jeunes, entre 12 et 18 ans, de se prononcer sur le futur environnemental de leur commune. Ils sont déjà une dizaine d’inscrits et la commune les attend plus nombreux pour pouvoir en discuter.

Le Comité Plan Energie Climat de Waterloo. ©DR

Pour le président du CPAS, également en charge de l’Environnement, Raphaël Szuma (MR), ces tables rondes servent à partager, échanger et créer pour un enjeu qui “dépasse tous les clivages”. Et d’ailleurs, le côté politico-politique n’est pas le bienvenu à la table : “c’est un animateur de réunion professionnel qui chapeautera les réunions. C’est une personne indépendante et non politisée”.

55 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins d’ici 2030

Le plan énergie climat a pour vocations de répondre aux objectifs fixés par la convention des maires. Celle-ci s’engage à diminuer de 55 % les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 2006, d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais c’est aussi augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques (canicule, inondations) et même lutter contre la précarité énergétique. Cela consiste aussi à revoir la mobilité dans son ensemble tant sur l’aspect des infrastructures, favoriser la mobilité douce et les transports en commun et favoriser le télétravail et le covoiturage.

La commune annonce aussi que certaines actions sont déjà envisagées comme investir dans le photovoltaïque pour les bâtiments communaux ou aménager des zones d’immersion temporaire pour éviter les inondations. Cependant, tout cela doit encore être peaufiné, d’où l’appel aux Waterlootois. L’idée est également de mener avec eux des actions qui dépassent les compétences communales, c’est-à-dire les comportements privés (comme isoler sa maison) ou encore à défendre à d’autres niveaux de pouvoir.