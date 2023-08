Vous pourrez y admirer la circulation des trains (échelles HO 1/87 et N 1/160) sur les réseaux en construction. Les enfants pourront aussi jouer et faire circuler les trains sur un réseau dédié. Enfin, vous pourrez également y voir du matériel ferroviaire (échelle HO et N) et diaporamas en exposition statique.

L’entrée est fixée à 2 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte).