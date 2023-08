”Elle a pour habitude de se déplacer en bus, de faire de l’auto-stop et de longues promenades. Francisca mesure environ 1m50, est corpulence normale, a les yeux bruns et les cheveux blancs coiffés en chignon. Elle porte des lunettes et se déplace avec une canne en bois. Elle peut paraître confuse.”

Les personnes ayant des informations au sujet de cette personne sont invitées à prendre contact avec les forces de l’ordre, via le site ou le numéro 0800/30.300.