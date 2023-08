Multiples activités pour les jeunes ce vendredi après-midi au stade communal de Braine-l’Alleud

Cette initiative est maintenue depuis, notamment à Braine-l’Alleud où les différents acteurs du secteur de la jeunesse se sont réunis pour élaborer un programme susceptible de remporter l’adhésion d’un maximum d’adolescents. Dans ce cadre, un grand après-midi est programmé, ce vendredi 25 août, sur le site du stade communal et du hall omnisports. L’événement débutera à 14 h, et est entièrement gratuit.

Différentes initiations sportives seront proposées: du basket et du foot pour les plus classiques, mais il y aura aussi différents arts martiaux, ou encore du tir à l’arc. Un mur d’escalade sera à disposition, tout comme un parcours d’accrobranche. Un parcours "Ninja Warrior" sera aussi installé, et les plus jeunes devraient s’en donner à cœur joie dans les châteaux gonflables.

Des concours de skate et de trottinette permettront aux plus intrépides et aux mieux entraînés de remporter de nombreux lots. Des ateliers de breakdance, de musique et d’improvisation sont également prévus.

Découvrir la pièce "Liker"

À l’extérieur, l’association Arti’Zik animera une scène ouverte durant l’après-midi tandis que dans le hall omnisports à 15 h 30, une représentation de Liker, du théâtre forum parlant des jeunes et de l’amour, sera donnée. "Entre séries TV glauques ou fleur bleue, billets doux et obscénités d’Internet, les rapports amoureux des grands adolescents et jeunes adultes sont à la dérive. “Liker” revisite l’amour par le biais du théâtre forum, et propose aux spectateurs d’entrer dans une fiction pour changer la réalité", expliquent les organisateurs.

Cet été, un concours d’écriture sur le thème "Trop la flemme" avait également été organisé et les prix seront remis en public ce vendredi en début de soirée. Deux concerts sont ensuite prévus pour terminer en beauté et en rythme: le rappeur Onha se produira à 18 h, suivi à 19 h 15 de Jim et Roxie, les deux rockers de La Jungle.