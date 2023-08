Waterloo : place à la braderie et aux artistes ce week-end

Pour les enfants, dès vendredi après-midi, un carrousel, une pêche aux canards, des trampolines… s’installeront sur le parking situé à l’arrière de l’église du centre. Ils y resteront tout le week-end.

Dimanche, les brocanteurs s’installeront dès 9h dans le parc Jules Descampe, ce qui implique que la circulation sera interdite aux véhicules sur la chaussée de Bruxelles entre l’église du centre et la drève Richelle, de 9h à 19 h.

Trois spectacles gratuits

Dans le cadre de l’opération Place aux artistes, trois spectacles – gratuits mais accessibles sur réservation – seront proposés dans le parc Descampe:

- Vendredi, 19 h, soirée jazzy avec un concert de l’ensemble En Fanfare, soit des musiques bien de chez nous et des rythmes de la Nouvelle-Orléans, le tout à l’heure de l’apéro ;

- Samedi, 15 h, les Chèvres à Pull, compagnie embarquée dans la Caravane des artistes, présenteront Dix-heures à toute heure, soit des chansons humoristiques et interactives destinées aux familles et enfants dès 2 ans et demi ; suivra, à 18 h 30, une représentation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, dans une relecture loufoque du talentueux Éric De Staercke incarnant tantôt un conférencier facétieux, tantôt Quasimodo ou Esmeralda ;

- Enfin, parce qu’à Waterloo, même la braderie respire la bataille de 1815, des reconstitueurs de la période napoléonienne circuleront dans le centre. Ils s’installeront, avec leurs chevaux, devant le Musée Wellington, en tenues d’époque pour recréer l’ambiance de l’hôpital impérial et de l’ancienne auberge Bodenghien. L’association parisienne Carnet de Bals proposera des danses du Premier Empire, et des musiciens de la Garde Impériale de Waterloo déambuleront. D’autres musiciens comme ceux des Happy Few Band, Picalilli Project, et Collegian’s Band animeront également les rues et le parc.

Spectacles sur réservation au plus tard la veille, par e-mail à sandrine.faelen@waterloo.be

Infos pour la brocante: www.braderie-waterloo.be