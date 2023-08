Après le Stamp, une autre institution de Waterloo disparaît : le Knokke Out, c'est fini, après 13 ans de buffets et soirées dansantes

En guise de consolation, une dernière soirée est prévue : “la der des der”, ce vendredi 1er septembre, dès 21h. À cette occasion, le Knokke Out sera en mode boite de nuit, avec deux scènes DJ : une scène intérieure gérée par l’équipe du Knokke, et celle extérieure par Back To Basics, bien connu des habitués. Côté pratique, l’évènement est gratuit de 21h à 22h30, payant au prix de 10€ jusqu’à 1h, et 12€ ensuite. Des burgers et des frites seront au menu.

Tero, trois mondes en un

Derrière le Knokke Out se trouve “Tero”, la société évènementielle des deux frères Arthur et Nicolas Lhoist, qui regroupe différentes activités (plusieurs restaurants bistronomiques, les gîtes People First et le Knokke Out).

Au fil des années, la société a mis l’accent sur les aspects de durabilité, avec notamment un intérêt grandissant pour le circuit court et les projets durables (opérations de nettoyage de plages, produits lavants naturels, acquisition de fauteuils de plage pour PMR, etc.).

Quid de l'avenir des lieux et du concept ? Les organisateurs profiteront de la "der des der" pour annoncer le devenir de cet établissement emblématique : “car toute fin est aussi un début…”, indiquent-ils sur les réseaux sociaux.

Pour l’instant, aucune annonce officielle ne laisse entrevoir le futur du Knokke Out. La surprise tiendra donc jusqu’à vendredi.