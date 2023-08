"On est passé entre les gouttes" : bonne édition 2023 pour la braderie de Waterloo

À lire aussi

Napoléon n’est jamais bien loin

L’engouement pour la braderie ne se limitait pas aux étals et commerces. D’autres évènements prévus en parallèle ont agrémenté de cette édition. Comme de nombreuses communes brabançonnes, Waterloo a organisé "Place aux artistes", avec plusieurs spectacles et concerts. Ce fut le cas avec la soirée jazz de l’ensemble "En Fanfare" vendredi soir mais aussi samedi avec les spectacles de "Chèvres à Pull" et une représentation de "Notre-Dame de Paris", de Victor Hugo.

Mais le clou du spectacle vient de l’histoire même de Waterloo. De nombreux reconstitueurs se sont rassemblés aux alentours du Musée Wellington pour faire revivre la période napoléonienne, avec l’Empereur, lui-même. Napoléon a gratifié la foule de sa présence suite à son passage à la conférence-repas “À la table de Napoléon” organisée par le musée : “on refera ça, il y a eu de la demande”, assure Brian Grillmaier.