16 logements, 32 places de parking : voici le bâtiment qui remplacera la “Cité Draguet” à Braine-l’Alleud.

Pas besoin d’y regarder à deux fois pour constater le chantier de démolition qui se déroule au croisement entre les rues de la Goëtte, des Marolles et des Jambes à Braine-l’Alleud. L’ancienne série de logements sociaux, la Cité Draguet n’est maintenant plus qu’un lointain souvenir. Depuis la rue de la Goëtte, on peut désormais un tas de gravats et une vue plus dégagée à l’horizon sur la tour de l’ancienne maison communale et le clocher de la paroisse Saint-Etienne. Mais cette vue risque d’être courte durée. D’ici les prochaines années, un complexe de 16 logements de haut standing et de 32 places de parking sera construit en lieu et place de l’ancienne Cité.