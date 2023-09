Autre nom, autre concept pour l’emblématique établissement de Waterloo : le Knokke Out devient le “Pilko”, le club-house du nouveau Tero Padel Club

Le resto-club annonce revenir aux origines du groupe auquel appartiennent les lieux. Fini le Knokke Out, et bonjour le “Pilko” : un bistro-bar qui servira également de club-house pour les nouveaux terrains de padel juste derrière.

À lire aussi

Le nom Pilko n’est pas choisi au hasard. Il signifie “balle” en espéranto. Un lien donc avec les futurs terrains de padel prévus sur la parcelle mais aussi avec le groupe Tero, propriétaire du Knokke Out. Le mot Tero vient également de l’espéranto, et signifie “terre”.

Pour Antoine Gheysens, l’un des gestionnaires, la mutation du Knokke Out en Pilko est le fruit d’une longue réflexion née durant la crise sanitaire : “Le covid a lancé une remise en question. On s’est interrogé sur le concept et le sens de ce que nous faisions”. Les soirées jusqu’aux petites heures sont mises de côté pour se consacrer sur un public plus familial, plus sportif mais pas que… “Le lieu est assez vaste. S’il est avant tout connu pour sa boîte de nuit, elle ne représente que 15 % du chiffre. Le Knokke Out, c’est avant tout un lieu d’événements : des séminaires, des barbecues, des teams buildings, etc. L’endroit va donc garder le même objectif, c’est-à-dire les évènements d’entreprise”.

Le bistro-bar accueillera bien sûr toujours les particuliers et il sera possible de privatiser le Pilko comme pour les anniversaires. Enfin, le club-house du padel pourra toujours servir de dancing… “mais pas trop tard”.

Le label “B Corp” dans le viseur

Le groupe Tero, à la manœuvre du projet, rassemble différentes entreprises qui ont fusionné sous sa bannière : les différents Knokke Out (d’abord Knokke, puis Waterloo, Louvain-la-Neuve et Ixelles) pour la partie festive, “People First” (rebaptisé Tero Tem Building) et trois fermes situées à Rochefort qui alimentent leurs établissements. Avec, au sein de ces différentes activités, toujours la carte de “l’impact”, comme le décrit Antoine Gheysens : “Trois personnes sont employées pour réfléchir sur la réduction énergétique, la consommation, le personnel, l’associatif, etc.”.

Ainsi, Tero essaye d’obtenir la certification “B Corp”, un label octroyé aux entreprises qui répondent à des exigences sociétales, environnementales, de gouvernance mais aussi de transparence. D’ordinaire, les entreprises B Corp sont dans un secteur d’activité unique. Avec ces différents piliers, c’est plus complexe pour Tero de certifier l’ensemble du groupe. Mais il est en voie d’y parvenir.

Pour Antoine Gheysens, Tero serait peut-être le premier groupe à y arriver. Mais le label “B Corp” n’est pas une fin en soi : “Nous sommes conscients qu’une entreprise a un impact dans le monde. Oui, elle produit du CO2, oui elle a un impact sociétal. Et nous, nous voulons que notre entreprise soit meilleure et tente de toujours faire mieux”.