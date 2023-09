À lire aussi

”Après la fermeture du Stamp et du Knokke Out, nous pensons qu’il est nécessaire de proposer un nouveau lieu élégant et festif dans Waterloo”, a commenté dans un communiqué Jonathan Blanchart, le propriétaire de l’établissement et CEO du groupe Art Blanc.

“Le Bar de l’Amusoir a déjà plus de 10 ans. Nous allons prendre un mois pour entamer une refonte complète de l’établissement. Nous ne souhaitons pas encore tout dévoiler mais nous pouvons vous dire que l’atmosphère aura des accents londoniens !” La réouverture est prévue le 6 octobre. Notons que “le petit bar” de l’établissement waterlootois reste ouvert jusqu’au 18 septembre.