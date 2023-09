Faute de réponse régionale, le CPAS de Waterloo sans subsides pour ses 25 lits au Gibloux

À lire aussi

Le montant des travaux pour accueillir ces 25 lits supplémentaires, le président du CPAS actuel Raphaël Szuma (MR) les évalue à 2 millions d’euros. Selon la législation, le subside de la Région wallonne devait couvrir environ 60 % du montant, soit 1,2 million d’euros. En décembre 2021, le CPAS de Waterloo avait obtenu un accord de principe de la part de l’Aviq, l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité, avec comme condition de réaliser les travaux dans les cinq ans.

Mais en 2020, afin de faire face à la pénurie de la place, la législation a changé pour permettre à un pouvoir organisateur issu du secteur commercial de prétendre également à une subvention, là où avant seul le secteur non-marchand le pouvait. Et là est le hic, car le décret modifié n’inclut pas les calculs des subsides : “Aucune possibilité d’obtenir des subsides en infrastructure n’existe actuellement. De nouveaux textes ont été publiés en 2019 mais inapplicables en l’état” informait l’Aviq dans un mail adressé au CPAS en février dernier. Une réponse aberrante pour le président de CPAS : “La Région wallonne a toujours subventionné pour les maisons de repos mais en modifiant la loi pour en faire plus ont fini par en faire moins” avant de poursuivre “En quatre ans, personne ne s’est arrêté deux minutes pour calculer cette enveloppe”.

Pour corriger cette situation, Raphaël Szuma a directement contacté le cabinet de la ministre de l’Action sociale Christie Morreale (PS). Mais depuis, sept mois ont passé et pas de réponse de la ministre.

Contacté à ce sujet, le cabinet de la ministre nous informe chercher à comprendre et à résoudre cette situation. Il a également pris contact avec l’Aviq, qui ne semblait pas au courant. La ministre poursuit les recherches et contacts et souhaite clarifier la situation dans les prochains jours.

Cette situation, l’élu waterlootois aimerait bien, en effet, la régler dans les plus brefs délais : “Dois-je rappeler que la part de citoyens belges de plus de 65 ans dans la population totale passera de 18 % aujourd’hui à près de 26 % en 2040 ? Aujourd’hui et particulièrement en Brabant wallon, le manque cruel de place en maison de repos se fait déjà cruellement sentir et ne laisse pas de place pour de telles aberrations. Encore une fois ce coup de gueule n’est pas dans mes habitudes, mais je vois mes équipes expliquer quotidiennement aux familles en recherche de solution qu’il faudra attendre… encore et encore alors que le temps manque cruellement” annonce-t-il dans un communiqué.