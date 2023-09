A vos agendas : le marché des artisans de Waterloo revient pour une 2e édition sur l’esplanade Wellington

Après le succès de la première édition, ce 1er juillet dernier, le marché artisanal ou le marché des artisans revient, et cette fois-ci, l’organisatrice, Julie Becsei a décidé de voir un peu plus. En effet, l’évènement ne durera plus le temps d’une journée mais bien de deux, le week-end des 30 septembre et 1er octobre 2023, toujours sur l’esplanade Wellington, en face du Exki.