Braine-l’Alleud : le "Gamin qui piche" est prêt pour l’hiver

Braine-l’Alleud a vécu ce week-end à l’heure de sa 77e braderie, et les animations n’ont pas manqué en centre-ville de vendredi soir à dimanche. La palme de la plus insolite revient sans doute à une initiative certes un peu décentrée, mais surtout résolument décalée: samedi, le "Gamin qui piche" du quartier de l’Estrée a reçu un nouveau costume. Bleu et jaune, comme il se doit: il s’agit en effet des couleurs de Braine-l’Alleud. Voilà qui devrait lui permettre de passer l’hiver plus au chaud puisqu’il s’agit d’un habit en laine, qui lui a été offert par les Tricopines, un groupe local de passionnées de tricot qui ont réalisé entièrement ce costume. Le Gamin qui piche l’a gardé même sous le soleil généreux de dimanche après-midi.