Une antenne de la police des chemins de fer à Braine-l’Alleud ? Vincent Scourneau revient à la charge

Le bourgmestre, Vincent Scourneau, nuance tout de même ce chiffre de 300 faits constatés l’an dernier. Ce sont quelque 8 000 navetteurs qui fréquentent chaque jour la gare brainoise. Et quand un incident se produit dans un train entre Bruxelles et Nivelles, voire entre Bruxelles et Charleroi, le convoi s’arrête à la gare de Braine où la police est appelée pour intervenir. Ce qui gonfle un peu les statistiques. N’empêche, cela accroît aussi le nombre d’interventions de la police locale et avant la période Covid, le maïeur brainois avait pris des contacts pour proposer à la police des chemins de fer (SPC) de mettre à disposition des locaux au sein du commissariat local.

C’est que Braine-l’Alleud est la plus importante gare entre Charleroi et Bruxelles Midi et qu’il n’y a par ailleurs en Brabant wallon aucune antenne SPC. Pas même à Ottignies, une des gares les plus fréquentées de Wallonie.

”Il y a quelques années, la réflexion était allée très loin parce que le n° 1 de la police des chemins de fer était intéressé par la proposition que nous avions faite, confirme Vincent Scourneau. Nous avions d’ailleurs eu plusieurs réunions avec lui, le chef de corps de la police de Braine-l’Alleud et des représentants de la commune. Puis à un moment, nous n’avons plus eu de nouvelles…”

Au printemps dernier, le maïeur qui est aussi député fédéral MR avait relancé le ministre de l’Intérieur sur le sujet, via une question écrite posée au parlement. En demandant notamment que la réflexion soit reprise pour pouvoir installer cette antenne SPC au sein du commissariat local, puisque celui-ci donne directement sur la gare.

Mais la réponse n’avait laissé guère d’espoirs. “La spécialisation de la police des chemins de fer vise à constituer sur son terrain d’action prioritaire un maillage opérationnel plus efficace et guidé par l’information, avait alors précisé la ministre Annelies Verlinden, en avril 2023. Les gares ne font pas partie du terrain d’action de la police des chemins de fer. Ce principe est écrit dans une circulaire de 2002.”

Aujourd’hui, encore plus au vu l’actualité récente, le bourgmestre ne se satisfait pas de cette réponse. D’autant qu’en pratique, même si la police des chemins de fer intervient dans un train, lorsque celui-ci s’arrête à Braine et débarque des personnes qui posent des soucis, c’est la police locale qui doit prendre le relais.

”Je trouve que la réponse était assez sidérante, lâche Vincent Scourneau. Notre proposition, je pense, contribuait pourtant à la solution de vrais problèmes. C’était intéressant pour nous, mais aussi pour la police des chemins de fer. On pourrait toujours leur faire de la place dans notre commissariat, peut-être pas demain matin, mais sûrement après-demain après avoir mené une nouvelle réflexion avec eux. Non seulement je suis toujours prêt pour cette mise à disposition d’un espace, mais en plus je suis demandeur !”