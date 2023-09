L’Anti-Pièce : le restaurant salon de thé et piano-bar “hors du temps” de Waterloo aux petits airs des Champs-Élysées

L'Anti-Pièce, le nouveau restaurant salon de thé/piano bar de Waterloo.

Derrière la gestion, l’ambiance et la décoration, se trouve Béatrice Tinland. Antiquaire de formation, elle habite Waterloo depuis 10 ans. L’année passée elle a lancé le Café-Théâtre de Waterloo, La Cantatrice Chauve. Juste à côté, elle a saisi l’opportunité de reprendre l’ancien restaurant marocain et a créé l’Anti-Pièce : “J’ai réalisé quelque chose que je n’ai pas trouvé. Je cherchais un lieu raffiné où on se laisse envoûter, un lieu qui me rappelle les tea-rooms et les bistros de mon enfance et qu’on ne retrouve plus”. Le nom Anti-Pièce est une référence au café-théâtre voisin. L’anti-pièce définit le style de la Cantatrice chauve, une façon de contredire la plupart des pièces de théâtre notamment via l’absurde. Un effet que cherche à recréer le restaurant/salon de l’Anti-Pièce, “il n’y a pas vraiment de lien, tout part dans tous les sens et c’est cela qui en devient homogène”.

Le programme témoigne de cette envie de briser les codes. L’Anti-Pièce est ouvert du mercredi au dimanche, dès midi. L’après-midi est consacré au salon de thé, avec quelques entrées salées au menu et le juke-box raisonnant aux sons des classiques de la variété française. Au soir, le restaurant piano bar prend le relais. On peut y manger, y boire tout en profitant des différents pianistes qui se relaient chaque soir. Encore une fois, on y retrouve du jazz, blues, musique française, etc. au piano mais aussi au saxophone dans certaines occasions. Béatrice n’exclut pas la possibilité d’explorer d’autres genres musicaux par la suite, et pourquoi pas un karaoké ?

Au niveau de la carte, le vin est au centre des rafraîchissements. Des vins naturels et variés sélectionnés pour ravir le public waterlootois. Concernant le menu, la cuisine est contemporaine aux saveurs orientales. Trois entrées sont proposées, trois plats et de nombreux desserts, normal pour le salon de thé. Si la carte salée n’est pas étoffée, il sera tout de même compliqué d’en faire le tour. Elle est changée régulièrement, ce afin de garder la variété et de garantir des produits frais, de saison.

Quelques plats saisonniers à la carte de l'Anti-Pièce, le nouveau restaurant salon de thé/piano bar de Waterloo.

Un petit air des Champs-Élysées

L’Anti-Pièce, Béatrice le définit comme un lieu “hors du temps, où les clients se sentent comme chez eux”. Elle a souhaité décorer l’endroit selon son envie “C’est un univers très chaleureux qui reflète ma personnalité”. Ainsi, elle a créé un style pittoresque : de la terrasse à l’ambiance du sud, aux murs dénudés garnis des œuvres de l’artiste photographe Philippe Shangti en passant par les fauteuils et sièges cosys. Mais son petit coup de cœur, ce sont les tables hautes et les chaises accordées. Béatrice avait comme inspiration le bar Ladurée, situé sur les Champs-Élysées : “La décoration du bar Ladurée était une inspiration. C’était mon rêve de pouvoir faire dans ce style. Et une semaine avant l’ouverture de l’Anti-Pièce, j’ai appris qu’ils étaient à vendre. Alors, j’ai directement acheté leur comptoir et les chaises hautes”. De Paris à Waterloo, on peut désormais profiter d’un verre de vin assis sur ces tabourets en forme de chrysalides.