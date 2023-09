Les Journées du cheval à Braine-l’Alleud pour ce week-end du 9 et 10 septembre

Le programme est riche et le panel des disciplines présentées vaste, allant de l’attelage à l’obstacle, du dressage au travail en liberté, de la voltige au théâtre équestre, du horseball à la Doma Vaquera. Il y aura également, durant tout le week-end, Denis Marques, le premier cavalier étranger à participer à des concours en Espagne et le fondateur de l’Association Française de cette discipline. Sans oublier les démonstrations de mouvements de cavalerie, d’archerie équestre, de débardage, et bien d’autres encore. Un spectacle unique et gratuit a été créé exclusivement pour l’occasion, par la compagnie Réda Création.

Tout au long du week-end, il sera possible d’effectuer des promenades à poneys pour les enfants, des promenades en charrette avec les traits, des initiations à l’archerie équestre et à la voltige, un atelier “soin des poneys”, etc.

Un programme riche et varié

Samedi 9/9 – de 13h à 21h

Sur la piste principale :

De 13h à 14h : démonstration des chevaux de trait et initiation à la maniabilité – Les Flocons

De 14h à 16h50 : Cour au Bois (carrousel dressage&obstacles) – Torres del Paine (Oriflammes) – Warchet (carrousel attelage&dressage) – Troupe Denis Marques (voltige) – Yeguada Suerte (pas de deux médiéval) – Les Prés d’Eve (frisons) – Maurice (liberté Western) – Bounty Dance Club (danse en ligne) – Démonstration de cavalerie – Clément Ferron (poste hongroise) – Troupe Denis Marques (Doma Vaquera) – Démonstration de Sevillana – Takirou (carrousel mixte “Les Elfes”) – Cour au Bois (voltige) – L’île aux Poneys d’argent (présentation)

De 17h à 19h30 : Warchet (carrousel obstacles) – Torres del Paine&Yeguada Suerte (duo) – Les Prés d’Eve (frisons) – Takirou (carrousel mixte “Le Pacte des Loups” ) – Troupe Denis Marques (Haute école) – Torres del Paine (Doma Vaquera baguettes) – Clément Ferron&Alicia Dossogne (Voltige&liberté) – Cour au Bois (carrousel dressage) – Torres del Paine (Garrocha&liberté) – Yeguada Suerte (pas de deux) – Démonstration de cavalerie – Takirou (carrousel mixte “La Boîte à Musique” ) – Torres del Paine (Rock&Roll) – Finale

À 20h : Spectacle équestre “La légende de Solaris” par Reda Création

Sur la piste secondaire :

13h45 : “Le Clown” – numéro en liberté par le Monde enchanté d’Anaïs

16h50 : “Le Nettoyage” – numéro en liberté par le Monde enchanté d’Anaïs

Dimanche 10/9 – de 10h à 18h

Sur la piste principale :

De 10h30 à 11h : Démonstration de horseball avec le “Equivalant Horseball Club”

De 11h à 14h00 : La Gageole (Carrousel “Avengers”) – Torres del Paine (Oriflammes) – Troupe Cienca (Pas de deux camargues) – L’Âme zébrée (voltige cosaque “les Vikings”) – Cour au Bois (carrousel dressage “Squid Game”) – Yeguada Suerte (pas de deux médiéval) – Maurice (liberté Western) – Bounty Dance Club (danse country) – Clément Ferron (poste hongroise) – Troupe Cienca (Pas de deux ibériques longues rênes) – Troupe Denis Marques (Haute école) – Delphine Boonkens (spectacle “Taï-Chi”) – Cour au Bois (voltige) – La Gageole (Carrousel “Robin des Bois”) – Torres del Paine (Doma Vaquera baguettes) – Troupe Cienca (Amazone) – Warchet (carrousel attelage&dressage)

De 14h15 à 15h50 : Takirou (carrousel “Cerceau”) – Yeguada Suerte (pas de deux) – Le Long Tour (carrousel dressage) – Troupe Denis Marques (voltige) – Troupe Cienca (Camarguais) – La Gageole (Carrousel “Révolution”) – Le Long Tour (Le Complet) – Clément Ferron&Alicia Dossogne (Voltige&liberté)

De 16h00 à 18h00 : Cour au Bois (carrousel dressage&obstacles) – Torres del Paine&Yeguada Suerte (duo) – Takirou (carrousel “Harry Potter”) – L’Âme zébrée (voltige cosaque “Les Pin-Up”) – Troupe Denis Marques (Doma Vaquera) – Démonstration de danse Sevillana – L’île aux Poneys d’argent (présentation) – Warchet (carrousel obstacles) – Torres del Paine (Garrocha&liberté) – Takirou (carrousel “Avatar”) – Troupe Cienca (pas de deux avec drapeaux) – Torres del Paine (Rock&Roll) – Final

En prairie :

De 11h à 12h30 : Parcours TREC pour enfant (de 3 à 77 ans) par le Long Tour

Sur la piste secondaire :