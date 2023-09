Les écoliers d’Ohain font leur cinéma : leur film bientôt projeté à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo

Ce n’est pas la première fois qu’à l’école Saint-Joseph, on s’essaye à la création. Chaque année, entre 2016 et 2021, les 6e ont écrit un livre avec l’aide de leur instituteur Yves Paul Muret. "Ils ont imaginé des romans en partant d’événements historiques locaux, explique l’enseignant. On en choisissait un, on l’étudiait en cours, on faisait des visites… Tout ça mêlait histoire, géographie, français…"

En 2022, Yves Paul Muret part à la retraite. Enfin, pas tout à fait. "J’adore mon métier, alors je continue de venir à l’école. Mais comme je suis moins présent qu’avant, c’était compliqué d’écrire tout un livre. Puis un jour, un écolier a lancé l’idée d’un film…"

À lire aussi

C’est le début d’un projet de longue haleine pour les écoliers de 6e. Ils commencent par lire les six livres écrits par leurs prédécesseurs, puis à partir de là, imaginent leur propre histoire. Vient ensuite l’écriture du scénario. "Les élèves restaient à la pause de midi, à la fin des cours…", sourit Yves Paul Muret. Il a fallu compter encore quelques semaines pour que les écoliers se partagent les rôles et apprennent leur texte.

François Damiens: plus qu’une apparition…

Pour le tournage, les écoliers ont été épaulés par leurs prédécesseurs, aujourd’hui en rhétorique, qui sont arrivés équipés de caméras et de micros. Un autre ancien de l’école est venu leur prêter main-forte: "François Damiens a passé toute une après-midi avec nous ! poursuit Yves Paul Muret. Au départ, on ne voulait qu’une petite apparition. Mais son neveu a pu le persuader de jouer toute une scène…"

À lire aussi

"On s’en souviendra toute notre vie"

Le tournage achevé, les rhétoriciens n’ont pas laissé tomber leurs jeunes camarades. "Nos anciens ont passé pas loin de 300 heures, pendant leurs vacances, à faire le montage." Et à la fin de l’été, le film est enfin prêt. "Franchement, je suis moi-même surpris du résultat !". Et ses élèves, ravis: "Monsieur, on s’en souviendra toute notre vie".

Dernière difficulté: trouver une salle pour projeter Les Enfants d’Ohain. Contactés, les propriétaires de la ferme de Mont-Saint-Jean ont aussitôt accepté. La projection aura lieu ce mercredi, à 19 h. "On va devoir amener des chaises et des bancs en plus car on est presque victime de notre succès, ajoute Yves Paul Muret. On n’a pas encore de date, mais la Commune de Lasne nous a aussi proposé de mettre une salle à notre disposition pour une seconde projection ! Comme ça, si certains ratent la première…"