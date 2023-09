La triennale des artistes revient aux Écuries de Waterloo et cherche ses sculpteurs et artisans d’art

Comparé aux éditions photographies et peintures, la partie sculpture et artisans de la triennale permet aux artistes d’apporter jusqu’à cinq œuvres. Pour l’organisateur de l’exposition et gérant des Écuries, Stéphane Arickx, c’est pour des raisons de places : “Il y a plus de peintres et de photographes à Waterloo que d‘artisans et de sculpteurs.” Il n’empêche que l’organisateur attend tout de même près d’une trentaine d’artistes, voire plus, comme lors de l’édition précédente.

Les Écuries sont un lieu très apprécié des artistes, explique Stéphane Arickx : “le cadre est idéal avec une bonne luminosité et nous avons pas mal d’espace avec les 250 m2. D’habitude, il faut deux à trois ans d’attente pour pouvoir exposer et ici la possibilité est offerte aux artistes locaux de pouvoir exposer sans délais.” Outre, les triennales, les Écuries accueille d’autres évènements et de six à sept expositions par an.