Le Centre culturel-Espace Bernier de Waterloo lance sa nouvelle saison culturelle 2023-2024

Les hostilités commencent le dernier week-end du mois, les 30 septembre et 1er octobre, de 11 heures à 18 heures, avec Parcours d’artistes. Peintres, graveurs, illustrateurs, etc. viendront exposer à Waterloo, soit dans l’Espace Bernier, soit dans les commerces participants ou encore directement chez eux. Au total, près de 120 plasticiens seront à découvrir avec leurs œuvres, partout dans la commune au Lion.

Concernant la partie plus spectacle du centre culturel, le départ est donné le 19 octobre 2023 avec le spectacle stand-up de l’humoriste et chroniqueuse Florence Mendez (à 20 heures à la salle Jules Bastin, maison communale rue François Libert). Intitulé “Délicate”, son spectacle revient sur son histoire difficile entre rejet de sa différence et son syndrome d’Asperger mais nuancée avec sa répartie acerbe et l’envie de rire de la bêtise humaine.

Gilles Dal, l‘écrivain et scénariste, viendra aussi à la salle Jules Bastin, le samedi 11 novembre avec son spectacle interactif “Bla Bla Bla” où il revient, avec humour, sur les ratés de la communication. Entre autres, il sera possible d’assister à un concert familial par “Les déménageurs” (dimanche 19 novembre, à 14 h 30), au théâtre d’ombres “La méthode du Dr Spongiak” (mercredi 27 décembre à 15 h 30) ou encore à “Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier”, mélange entre films projetés et concert live (samedi 2 décembre à 20 heures). La brochure complète est à découvrir sur le site du centre culturel de Waterloo. Vous pourrez y découvrir les autres évènements comme les danses, projections et même un escape game.

Droits culturels pour tous

Depuis quelques années, le centre culturel de Waterloo propose aux Waterlootois de devenir acteur d’une aventure citoyenne. En collaboration avec le collectif Toi Moi Nous, le centre culturel veut permettre à tout un chacun, même les plus isolés et les moins nantis, de venir profiter des spectacles. Cette logique s’inscrit dans l’idée que les droits culturels doivent être accessibles à tous. Le centre et l’association souhaitent aussi mettre deux thématiques en avant cette saison : les fractures numériques et alimentaires.